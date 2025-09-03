Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Surconsommation de vêtements : pourquoi la garde-robe des Français déborde

par Pierre Galio, Chef du service « Consommation et prévention », Ademe (Agence de la transition écologique)
« Ultra fast fashion », « fast fashion », seconde main… Les comportements d’achat se déplacent, mais le constat est là : nous achetons et stockons beaucoup plus d’habits que nous n’en utilisons.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
