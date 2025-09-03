Tolerance.ca
Cinq choses que tout le monde devrait savoir sur la perte de poids

par Rachel Woods, Senior Lecturer in Physiology, University of Lincoln
La perte de poids ne dépend pas seulement de la volonté individuelle. Notre corps résiste à l’amaigrissement et les inégalités de conditions de vie pèsent lourd dans la balance.La Conversation


