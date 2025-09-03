Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
EN DIRECT - L'ONU célèbre la Journée contre les essais nucléaires

L’Assemblée générale des Nations Unies tient, mercredi, une réunion de haut niveau pour célébrer la Journée internationale contre les essais nucléaires, avec, notamment, les interventions du Président de l’Assemblée générale, de la Haute-Représentante pour les affaires de désarmement et du Secrétaire exécutif de l’Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La couverture en direct est assurée par la Section de la couverture des réunions de l'ONU.


© Nations Unies -
