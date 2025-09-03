Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Du monde du silence au babillage des baleineaux, une plongée-conversation avec Olivier Adam

par Olivier Adam, Bioacousticien, Sorbonne Université
Olivier Adam nous emmène dans les profondeurs, où on apprend à connaître le chant des baleines, les clics des cachalots, et ce que le son représente pour ces espèces marines toujours si mystérieuses.La Conversation


