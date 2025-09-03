Tolerance.ca
Le principe oublié d’Einstein ou la naissance de la constante cosmologique

par Olivier Minazzoli, Astrophysicien, Université Côte d’Azur
Quand Einstein a développé la théorie de la relativité générale, il a utilisé le « principe de Mach » pour prédire l’existence de la constante cosmologique, un ingrédient aujourd’hui essentiel à notre compréhension de l’Univers.La Conversation


