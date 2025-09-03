Tolerance.ca
Iran. Les autorités lancent une vague de répression à la suite des hostilités avec Israël

par Amnesty International
Les autorités iraniennes mènent une répression terrifiante sous couvert de sécurité nationale dans le sillage des hostilités de juin 2025 avec Israël, ont déclaré mercredi 3 septembre Amnesty International et Human Rights Watch. L’aggravation de cette crise met en évidence la nécessité urgente pour la communauté internationale de prendre des mesures concrètes en matière d’établissement des […] The post Iran. Les autorités lancent une vague de répression à la suite des hostilités avec Israël appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
