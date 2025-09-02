Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Gaza : l’étau de la guerre et de la famine se resserre

À Gaza, la guerre ne connaît aucune trêve, pas plus que la famine qui se propage sur le territoire. Alors qu’Israël s'apprête à mettre à exécution son plan de conquête de la principale ville de l’enclave, l’ONU alerte sur un bilan humain qui s’aggrave de jour en jour.


