Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Myanmar : la crise actuelle rappelle les atrocités de 2017, selon l'ONU

L’aggravation de la crise au Myanmar, notamment dans l’État de Rakhine, rappelle de manière frappante les atrocités commises par l’armée en 2017, a dénoncé mardi un rapport publié mardi par le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, relevant une hausse des meurtres, des actes de torture, des destructions de villages et des déplacements forcés massifs.


© Nations Unies -
