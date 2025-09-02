« La Niña » attendue à l'automne, sans enrayer la hausse des températures

Le phénomène océanique « La Niña » pourrait refaire surface dès le mois de septembre, a averti mardi l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Mais, malgré le refroidissement relatif qui l'accompagne dans le Pacifique, « les températures devraient rester supérieures à la moyenne dans la majeure partie du monde », souligne l’agence onusienne.



