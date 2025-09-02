Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Soudan : des centaines de morts dans un glissement de terrain au Darfour

Les agences humanitaires « ne ménageront aucun effort » pour garantir que l'aide parvienne aux personnes touchées par un glissement de terrain meurtrier dans un village de montagne isolé au Soudan, a déclaré mardi un haut responsable de l'ONU dans le pays.


