Soudan : des centaines de morts dans un glissement de terrain au Darfour

Les agences humanitaires « ne ménageront aucun effort » pour garantir que l'aide parvienne aux personnes touchées par un glissement de terrain meurtrier dans un village de montagne isolé au Soudan, a déclaré mardi un haut responsable de l'ONU dans le pays.



