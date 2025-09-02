Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Auto-édition : une multiplication de livres générés par IA ?

par Stéphanie Parmentier, Chargée d'enseignement à Aix-Marseille Université (amU), docteure qualifiée en littérature française et en SIC et professeure documentaliste. Chercheuse rattachée à l'IMSIC et au CIELAM, Aix-Marseille Université (AMU)
L’auto-édition est présente de longue date dans le monde du livre, même si beaucoup ont vu en elle un phénomène marginal. Voici pourtant que cette pratique solitaire rencontre un succès jamais atteint dans le passé. Les plateformes d’auto-édition avaient déjà facilité et accéléré la possibilité de se publier en toute autonomie, mais, par leur simplicité et leur rapidité, les intelligences artificielles génératives permettent désormais de générer un livre en quelques clics.

Depuis la mise sur le marché de ChatGPT grand public en 2023, plus de 1 000 


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cameroun : l’ONU dénonce les restrictions de l’espace civique à l’approche de la présidentielle
~ Les suicides représentent un décès sur cent dans le monde, selon l’OMS
~ Malgré ses coûts appréhendés, le dossier de santé numérique, amélioré par l’IA, est essentiel
~ Les cartes du monde représentent mal la taille de l'Afrique : pourquoi il est important de corriger cela
~ Octavia Hill : un combat pionnier pour l’environnement des plus pauvres
~ L’Égypte face à la guerre à Gaza : un délicat jeu d’équilibre
~ Guerres, IA, cryptomonnaie, immigration, démographie : les défis de l’économie mondiale pour 2026
~ Pourquoi enseigner l’éducation financière à l’école
~ L’Indonésie en révolte face aux violences policières
~ Les autocrates n’agissent plus comme Hitler ou Staline, ils gouvernent par la manipulation
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter