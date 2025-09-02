Guerres, IA, cryptomonnaie, immigration, démographie : les défis de l’économie mondiale pour 2026
par Isabelle Bensidoun, Adjointe au directeur du CEPII, CEPII
Jézabel Couppey-Soubeyran, Maîtresse de conférences en économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’année qui vient de s’écouler a vu l’économie mondiale basculer dans un nouveau paradigme. Quelle lecture en fait le Centre d’études prospectives et d’informations internationales ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 2 septembre 2025