Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’Indonésie en révolte face aux violences policières

par Aniello Iannone, Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro
La mort d’un jeune homme, le 28 août, tué par la police lors d’une manifestation à Jakarta, a provoqué la colère populaire contre les forces de l’ordre et, au-delà, contre un système inégalitaire et corrompu.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
