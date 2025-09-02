Alcool et tabac : des échappatoires face aux contraintes du travail ?

par Céline Diaz, Doctorante en psychologie du travail et des organisations au sein des unités QualiPsy (UR 1901; Université de Tours) et C2S (UR 6291; Université de Reims Champagne-Ardenne), Université de Tours

Fabien Gierski, Professeur des Universités en neuropsychologie et psychopathologie cognitive (URCA), Chercheur associé au sein de l’INSERM 1247 (Université de Picardie Jules-Verne) et Directeur de l’UR 6291 (Laboratoire C2S), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Nicolas Gillet, Membre de l'Institut Universitaire de France (IUF) et Professeur en psychologie du travail et des organisations au sein de l’UR 1901 (QualiPsy), Université de Tours

Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, Maitre de conférences en psychologie sociale, du travail et des organisations (Laboratoire C2S, UR 6291), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)