Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Alcool et tabac : des échappatoires face aux contraintes du travail ?

par Céline Diaz, Doctorante en psychologie du travail et des organisations au sein des unités QualiPsy (UR 1901; Université de Tours) et C2S (UR 6291; Université de Reims Champagne-Ardenne), Université de Tours
Fabien Gierski, Professeur des Universités en neuropsychologie et psychopathologie cognitive (URCA), Chercheur associé au sein de l’INSERM 1247 (Université de Picardie Jules-Verne) et Directeur de l’UR 6291 (Laboratoire C2S), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Nicolas Gillet, Membre de l'Institut Universitaire de France (IUF) et Professeur en psychologie du travail et des organisations au sein de l’UR 1901 (QualiPsy), Université de Tours
Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, Maitre de conférences en psychologie sociale, du travail et des organisations (Laboratoire C2S, UR 6291), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Stress au travail, horaires changeants, tâches répétitives… des données suggèrent un lien entre certaines contraintes professionnelles et la consommation d’alcool ou de tabac.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cameroun : l’ONU dénonce les restrictions de l’espace civique à l’approche de la présidentielle
~ Les suicides représentent un décès sur cent dans le monde, selon l’OMS
~ Malgré ses coûts appréhendés, le dossier de santé numérique, amélioré par l’IA, est essentiel
~ Les cartes du monde représentent mal la taille de l'Afrique : pourquoi il est important de corriger cela
~ Octavia Hill : un combat pionnier pour l’environnement des plus pauvres
~ L’Égypte face à la guerre à Gaza : un délicat jeu d’équilibre
~ Auto-édition : une multiplication de livres générés par IA ?
~ Guerres, IA, cryptomonnaie, immigration, démographie : les défis de l’économie mondiale pour 2026
~ Pourquoi enseigner l’éducation financière à l’école
~ L’Indonésie en révolte face aux violences policières
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter