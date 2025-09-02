Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Burkina Faso. La criminalisation des relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe : un recul alarmant qui sape les dispositions progressistes du nouveau Code des personnes et de la famille

par Amnesty International
Réagissant à l’adoption par l’Assemblée législative de transition du nouveau Code des personnes et de la famille, Marceau Sivieude, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a déclaré : « Nous saluons la décision tant attendue de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons et les filles […] The post Burkina Faso. La criminalisation des relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe : un recul alarmant qui sape les dispositions progressistes du nouveau Code des personnes et de la famille appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
