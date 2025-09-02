À la ménopause, savez-vous que le risque cardiovasculaire augmente ? L’activité physique peut aider
par Carina Enea, Maitresse de Conférences en physiologie de l'exercice - Faculté des Sciences du Sport, Université de Poitiers
Morgane Le Bourvellec, Docteure en physiologie de l'exercice, Université de Poitiers
Nathalie Delpech, Maître de Conférences, Faculté des Sciences du Sport, Université de Poitiers
Périménopause et ménopause sont des périodes critiques durant lesquelles le risque cardiovasculaire est augmenté mais reste ignoré. En prévention, l’activité physique est recommandée.
- mardi 2 septembre 2025