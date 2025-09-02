À la ménopause, savez-vous que le risque cardiovasculaire augmente ? L’activité physique peut aider

par Carina Enea, Maitresse de Conférences en physiologie de l'exercice - Faculté des Sciences du Sport, Université de Poitiers

Morgane Le Bourvellec, Docteure en physiologie de l'exercice, Université de Poitiers

Nathalie Delpech, Maître de Conférences, Faculté des Sciences du Sport, Université de Poitiers