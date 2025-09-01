Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une nouvelle étude replace la révolte et le rôle des esclaves africains dans l’histoire agricole du sud de l’Irak

par Peter J. Brown, Honorary Fellow in Archaeology, Durham University
Pour la première fois, une étude archéologique a daté l’immense système agricole d’Irak, que l’on pense avoir été construit par des esclaves africains.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
