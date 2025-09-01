Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Le travail du sexe dans le Sénégal colonial était contrôlé par la France : un livre en retrace l'histoire raciste

par Caroline Séquin, Associate Professor of Modern European History, Lafayette College
Desiring Whiteness est un livre primé de l'historienne Caroline Séquin. Il explore les histoires entremêlées du commerce du sexe et de la politique raciale en France et dans l'empire colonial français, en particulier au Sénégal. Nous lui avons posé cinq questions sur son étude.

Comment le travail du sexe était-il réglementé en France ?


Un nouveau système de contrôle du commerce du sexe a été mis en place sous le ConsulatLa Conversation


© La Conversation -
