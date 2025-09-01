Pologne. Twitter/X a facilité la propagation de la haine et du harcèlement envers les personnes LGBTI

par Amnesty International

Le rapport contient des éléments pouvant heurter la sensibilité de certains lecteurs et lectrices. Le réseau social X, anciennement Twitter, a contribué à la propagation de la haine ciblant les personnes LGBTI en Pologne, indique Amnesty International dans un nouveau rapport qui analyse pour la première fois le modèle économique de cette plateforme. Ce rapport, […]



