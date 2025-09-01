Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pologne. Twitter/X a facilité la propagation de la haine et du harcèlement envers les personnes LGBTI

par Amnesty International
Le rapport contient des éléments pouvant heurter la sensibilité de certains lecteurs et lectrices.  Le réseau social X, anciennement Twitter, a contribué à la propagation de la haine ciblant les personnes LGBTI en Pologne, indique Amnesty International dans un nouveau rapport qui analyse pour la première fois le modèle économique de cette plateforme. Ce rapport, […] The post Pologne. Twitter/X a facilité la propagation de la haine et du harcèlement envers les personnes LGBTI  appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Chine peut-elle relever les défis liés au développement durable en modifiant les habitudes alimentaires de sa population ?
~ Budget Bayrou : voter la confiance, puis l’amender peut être une bonne option
~ Alsace, Vosges, Alpes-Maritimes : ces campagnes françaises qui innovent
~ Corée du Nord : comment la logistique déjoue les obstacles
~ Changer l’enseignement des maths : Peut-on s’inspirer de l’école allemande ?
~ Drones et robots tueurs dans la guerre : soldat ou algorithme, qui décidera de la vie et de la mort demain ?
~ États-Unis : comment le nationalisme blanc cherche à imposer ses idées à travers la Cour suprême
~ « Le fact-checking » suffit-il à garantir une objectivité journalistique ?
~ Les bactéries miroirs pourraient conquérir la vie sur Terre : et si ce fantasme de scientifiques devenait une dangereuse réalité
~ Actionnaires et climat : un capitalisme de transition est-il possible ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter