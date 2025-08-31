Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Marché du pétrole : Quand l’Opep parle, le marché écoute

par Valérie Mignon, Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique au CEPII, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Marc Joëts, Profressor of Finance and Machine Learning, IÉSEG School of Management
Pour une organisation comme l’Opep, les mots ont un poids tout particulier. Le cours du pétrole peut varier en fonction des communiqués publiés.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Désastres macroéconomiques : Comment la perception de leur fréquence influence nos décisions financières
~ Bouger pour mieux apprendre : Comment lutter contre la sédentarité à l’école
~ Macron, Merz et Tusk à Chisinau : quand la souveraineté de la Moldavie devient un enjeu européen
~ Même avorté, le moratoire français sur les énergies renouvelables peut mettre en péril la transition verte
~ Sénégal : ce que révèle la dégradation de la note sur la dette cachée et les notations de crédit
~ Décès de Jean Pormanove : pourquoi la régulation de la plateforme Kick a échoué
~ Quelle histoire les personnages de séries écrivent-ils ?
~ Malgré les interdits talibans, l'inextinguible désir d’école des filles afghanes
~ La descente de Gaza vers une « famine massive » a commencé
~ Nucléaire iranien : les Européens demandent le rétablissement des sanctions contre Téhéran
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter