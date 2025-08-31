Désastres macroéconomiques : Comment la perception de leur fréquence influence nos décisions financières
par Camille Cornand, Directrice de recherche en économie, CNRS, chercheuse au sein du GATE, Université Lumière Lyon 2
Brice Corgnet, Professor, EM Lyon Business School
Pauline Gandré, Maître de conférences en économie-Chercheuse à EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Quel est l’impact des catastrophes économiques sur le comportement des investisseurs financiers ? Surestimant leur fréquence, ils sous-investissent dans les actifs risqués.
- dimanche 31 août 2025