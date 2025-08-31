Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Désastres macroéconomiques : Comment la perception de leur fréquence influence nos décisions financières

par Camille Cornand, Directrice de recherche en économie, CNRS, chercheuse au sein du GATE, Université Lumière Lyon 2
Brice Corgnet, Professor, EM Lyon Business School
Pauline Gandré, Maître de conférences en économie-Chercheuse à EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Quel est l’impact des catastrophes économiques sur le comportement des investisseurs financiers ? Surestimant leur fréquence, ils sous-investissent dans les actifs risqués.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Marché du pétrole : Quand l’Opep parle, le marché écoute
~ Bouger pour mieux apprendre : Comment lutter contre la sédentarité à l’école
~ Macron, Merz et Tusk à Chisinau : quand la souveraineté de la Moldavie devient un enjeu européen
~ Même avorté, le moratoire français sur les énergies renouvelables peut mettre en péril la transition verte
~ Sénégal : ce que révèle la dégradation de la note sur la dette cachée et les notations de crédit
~ Décès de Jean Pormanove : pourquoi la régulation de la plateforme Kick a échoué
~ Quelle histoire les personnages de séries écrivent-ils ?
~ Malgré les interdits talibans, l'inextinguible désir d’école des filles afghanes
~ La descente de Gaza vers une « famine massive » a commencé
~ Nucléaire iranien : les Européens demandent le rétablissement des sanctions contre Téhéran
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter