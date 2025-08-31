Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Bouger pour mieux apprendre : Comment lutter contre la sédentarité à l’école

par Boris Cheval, Associate professor, École normale supérieure de Rennes
Florent Desplanques, Professeur agrégé d'EPS, chargé d'enseignement, École normale supérieure de Rennes
Silvio Maltagliati, Maître de conférence, Université Bretagne Sud (UBS)
L’école a longtemps opposé le corps et l’esprit. Or l’activité physique favorise les apprentissages, dit la recherche. Comment changer la donne dans les classes ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Marché du pétrole : Quand l’Opep parle, le marché écoute
~ Désastres macroéconomiques : Comment la perception de leur fréquence influence nos décisions financières
~ Macron, Merz et Tusk à Chisinau : quand la souveraineté de la Moldavie devient un enjeu européen
~ Même avorté, le moratoire français sur les énergies renouvelables peut mettre en péril la transition verte
~ Sénégal : ce que révèle la dégradation de la note sur la dette cachée et les notations de crédit
~ Décès de Jean Pormanove : pourquoi la régulation de la plateforme Kick a échoué
~ Quelle histoire les personnages de séries écrivent-ils ?
~ Malgré les interdits talibans, l'inextinguible désir d’école des filles afghanes
~ La descente de Gaza vers une « famine massive » a commencé
~ Nucléaire iranien : les Européens demandent le rétablissement des sanctions contre Téhéran
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter