Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Même avorté, le moratoire français sur les énergies renouvelables peut mettre en péril la transition verte

par Maria Tselika, Assistant Professor of Finance, IÉSEG School of Management
Elias Demetriades, Professeur de finance, Audencia
Kyriaki Tselika, Assistant professeur, Norwegian School of Economics
Même si la proposition de moratoire sur les renouvelables a finalement été retoquée, elle pourrait impacter négativement le secteur des renouvelables en France et en Europe.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Macron, Merz et Tusk à Chisinau : quand la souveraineté de la Moldavie devient un enjeu européen
~ Sénégal : ce que révèle la dégradation de la note sur la dette cachée et les notations de crédit
~ Décès de Jean Pormanove : pourquoi la régulation de la plateforme Kick a échoué
~ Quelle histoire les personnages de séries écrivent-ils ?
~ Malgré les interdits talibans, l'inextinguible désir d’école des filles afghanes
~ La descente de Gaza vers une « famine massive » a commencé
~ Nucléaire iranien : les Européens demandent le rétablissement des sanctions contre Téhéran
~ Malgré les interdits talibans, le désir d’école inextinguible des filles afghanes
~ Burkina Faso : l’ONU regrette que la Coordinatrice humanitaire ait été déclarée persona non grata
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter