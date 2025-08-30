Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Décès de Jean Pormanove : pourquoi la régulation de la plateforme Kick a échoué

par Romain Badouard, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas
Suite à la mort en direct du streamer Jean Pormanove sur la chaîne Kick, comment comprendre l’absence d’intervention des autorités, malgré de nombreux signalements ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quelle histoire les personnages de séries écrivent-ils ?
~ Malgré les interdits talibans, l'inextinguible désir d’école des filles afghanes
~ La descente de Gaza vers une « famine massive » a commencé
~ Nucléaire iranien : les Européens demandent le rétablissement des sanctions contre Téhéran
~ Malgré les interdits talibans, le désir d’école inextinguible des filles afghanes
~ Burkina Faso : l’ONU regrette que la Coordinatrice humanitaire ait été déclarée persona non grata
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine
~ Ukraine : les bombardements russes marquent un nouveau seuil de violence
~ Certaines personnes n’aiment pas la musique. La raison se trouve dans leur cerveau
~ Partout, les personnes disparues étaient rendues visibles
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter