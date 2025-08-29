Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La descente de Gaza vers une « famine massive » a commencé

« Nous nous dirigeons vers une famine massive » à Gaza. Le message des agences humanitaires de l'ONU est on ne peut plus clair concernant la situation dramatique que connaît l'enclave palestinienne ravagée par la guerre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
