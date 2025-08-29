Tolerance.ca
Partout, les personnes disparues étaient rendues visibles

par Amnesty International
Bissan Fakih est chargée d’action sur le Moyen-Orient à Amnesty International. Elle est basée à Beyrouth. Dans cet article, elle partage ses réflexions après une mission organisée par Amnesty International à Damas – le premier accès officiel de l’organisation à la Syrie depuis le début du soulèvement en 2011.   Au milieu d’une place bondée du centre […] The post Partout, les personnes disparues étaient rendues visibles appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
