Partout, les personnes disparues étaient rendues visibles

par Amnesty International

Bissan Fakih est chargée d’action sur le Moyen-Orient à Amnesty International. Elle est basée à Beyrouth. Dans cet article, elle partage ses réflexions après une mission organisée par Amnesty International à Damas – le premier accès officiel de l’organisation à la Syrie depuis le début du soulèvement en 2011. Au milieu d’une place bondée du centre […] The post Partout, les personnes disparues étaient rendues visibles appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet