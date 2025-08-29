Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : le chef de l’ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à El Fasher assiégée depuis plus d’un an

Des centaines de milliers de civils sont pris au piège à El Fasher, la capitale de l’Etat du Darfour du Nord, au Soudan, et le siège que subit la ville se resserre de plus en plus, a alerté vendredi le chef de l’ONU, António Guterres.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Certaines personnes n’aiment pas la musique. La raison se trouve dans leur cerveau
~ Partout, les personnes disparues étaient rendues visibles
~ Le projet de loi sur le régime forestier est un important recul pour les droits des Autochtones
~ RCA. La ratification du Protocole de Maputo, une étape essentielle – des efforts soutenus pour garantir les droits des femmes et des filles doivent suivre
~ La nouvelle Constitution gambienne est à nouveau au point mort : 5 raisons qui expliquent cette situation
~ Syrie. Le nouveau gouvernement doit garantir vérité, justice et réparations pour les personnes disparues
~ Pourquoi les grandes entreprises technologiques constituent-elles une menace pour les droits humains ?
~ Guterres appelle Israël à renoncer à son plan de conquête de Gaza
~ Liban : la mission de paix de l'ONU fermera ses portes fin 2027
~ Haïti : Guterres presse le Conseil de sécurité d’approuver « une force internationale soutenue par l’ONU »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter