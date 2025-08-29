Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie. Le nouveau gouvernement doit garantir vérité, justice et réparations pour les personnes disparues

par Amnesty International
Le gouvernement syrien doit démontrer qu’il est déterminé à apporter vérité, justice et réparations pour les dizaines de milliers de personnes disparues, en donnant la priorité à une recherche nationale globale de celles qui sont toujours portées disparues et en veillant à ce que les responsables rendent des comptes, écrit Amnesty International dans une nouvelle […] The post Syrie. Le nouveau gouvernement doit garantir vérité, justice et réparations pour les personnes disparues appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guterres appelle Israël à renoncer à son plan de conquête de Gaza
~ Liban : la mission de paix de l'ONU fermera ses portes fin 2027
~ Haïti : Guterres presse le Conseil de sécurité d’approuver « une force internationale soutenue par l’ONU »
~ Ukraine : au moins 18 personnes tuées, dont quatre enfants, lors d'attaques russes contre Kyïv
~ Soudan : « une véritable catastrophe », alerte une responsable de l’ONU
~ Pologne. L’enquête visant une femme médecin qui a pratiqué un avortement tardif pourtant légal doit être close
~ Arts participatifs : des œuvres en quête de reconnaissance
~ La Californie, un colosse économique, mais un creuset d’inégalités (en dix graphiques)
~ Déléguer la lecture à l’IA : quels savoirs et plaisirs sacrifions-nous ?
~ Assemblées citoyennes sur le climat : un bilan mitigé pour les jeunes militants
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter