Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pologne. L’enquête visant une femme médecin qui a pratiqué un avortement tardif pourtant légal doit être close

par Amnesty International
Les autorités polonaises doivent clore l'enquête qui vise une femme médecin ayant pratiqué légalement un avortement tardif, et doivent prendre des mesures pour assurer sa sécurité à la suite des attaques physiques et en ligne qu'elle a subies, a déclaré Amnesty International dans une déclaration publique parue jeudi 28 août 2025. La docteure Gizela Jagielska risque […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
