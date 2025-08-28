Tolerance.ca
Arts participatifs : des œuvres en quête de reconnaissance

par Nathalie Poisson-Cogez, Professeure d'Enseignement Artistique, ESA / École Supérieure d'Art / Dunkerque - Tourcoing
Réjane Sourisseau, Maîtresse de conférence associée au master Métiers de la culture et au laboratoire de recherche interdisciplinaire GERiiCO, Université de Lille
Les créations participatives interrogent la notion d’œuvre et son statut. À la croisée de l’art, du social et des territoires, ces pratiques peinent encore à être reconnuesLa Conversation


