Observatoire des droits humains

Déléguer la lecture à l’IA : quels savoirs et plaisirs sacrifions-nous ?

par Naomi S. Baron, Professor Emerita of Linguistics, American University
Depuis des décennies, le temps consacré à la lecture diminue. Avec l’IA qui peut « lire » pour nous, la tendance s’accentue. Mais que perdons-nous quand nous laissons la machine lire à notre place ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
