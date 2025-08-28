Tolerance.ca
Assemblées citoyennes sur le climat : un bilan mitigé pour les jeunes militants

par Yanina Welp, Researchear, Political Science, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Christine Lutringer, Senior Researcher and Executive Director, Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Laura Bullon-Cassis, Chercheuse post-doctorale, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Maria Mexi, Research Fellow, Albert Hirschman Democracy Centre, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Les assemblées citoyennes sur le climat avaient pour objectif de réengager les jeunes dans des initiatives démocratiques. Quel bilan peut-on en dresser aujourd’hui ?La Conversation


