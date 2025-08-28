Les ultrasons en psychiatrie : pour mieux diagnostiquer et pour traiter, demain, les troubles en santé mentale
par Jean-Michel Escoffre, Chargé de Recherche - Inserm, Inserm
Thomas Desmidt, Professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie, Université de Tours
Les études se multiplient pour évaluer l’intérêt des ultrasons dans le diagnostic et le traitement de la dépression, des troubles obsessionnels compulsifs et d’autres pathologies en santé mentale.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 28 août 2025