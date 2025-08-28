Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les ultrasons en psychiatrie : pour mieux diagnostiquer et pour traiter, demain, les troubles en santé mentale

par Jean-Michel Escoffre, Chargé de Recherche - Inserm, Inserm
Thomas Desmidt, Professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie, Université de Tours
Les études se multiplient pour évaluer l’intérêt des ultrasons dans le diagnostic et le traitement de la dépression, des troubles obsessionnels compulsifs et d’autres pathologies en santé mentale.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
