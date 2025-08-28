Les fossiles de dinosaures offrent des données scientifiques uniques et ne devraient pas être vendus aux enchères
par Jessica M. Theodor, Professor of Biological Sciences, University of Calgary
Kenshu Shimada, Professor, Environmental Science and Biological Sciences, DePaul University
Kristi Curry Rogers, DeWitt Wallace Professor of Biology and Geology, Macalester College
Stuart Sumida, Professor, Biology, California State University, San Bernardino
Les fossiles de dinosaures sont vendus à des collectionneurs privés. Ils constituent des preuves scientifiques et doivent être accessibles à la recherche et à l’éducation publique.
- jeudi 28 août 2025