Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les fossiles de dinosaures offrent des données scientifiques uniques et ne devraient pas être vendus aux enchères

par Jessica M. Theodor, Professor of Biological Sciences, University of Calgary
Kenshu Shimada, Professor, Environmental Science and Biological Sciences, DePaul University
Kristi Curry Rogers, DeWitt Wallace Professor of Biology and Geology, Macalester College
Stuart Sumida, Professor, Biology, California State University, San Bernardino
Les fossiles de dinosaures sont vendus à des collectionneurs privés. Ils constituent des preuves scientifiques et doivent être accessibles à la recherche et à l’éducation publique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pologne. L’enquête visant une femme médecin qui a pratiqué un avortement tardif pourtant légal doit être close
~ Arts participatifs : des œuvres en quête de reconnaissance
~ La Californie, un colosse économique, mais un creuset d’inégalités (en dix graphiques)
~ Déléguer la lecture à l’IA : quels savoirs et plaisirs sacrifions-nous ?
~ Assemblées citoyennes sur le climat : un bilan mitigé pour les jeunes militants
~ Face aux polycrises, l’État doit devenir stratège
~ Les ultrasons en psychiatrie : pour mieux diagnostiquer et pour traiter, demain, les troubles en santé mentale
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Haïti
~ Pollution, un mot qui permet aussi d’opérer un classement social
~ Être grand-parent à distance : ce qui se perd lorsque les familles sont séparées et comment combler le fossé
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter