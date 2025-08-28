Tolerance.ca
Faut-il rouvrir des mines en France et en Europe au nom de la souveraineté économique ?

par Laurent Jolivet, Professeur, Sorbonne Université
Pas de prospection minière sans géologie : la place de cette science dans nos sociétés est devenue centrale, explique le président de la Société géologique de France.La Conversation


© La Conversation -
