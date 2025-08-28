Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Être grand-parent à distance : ce qui se perd lorsque les familles sont séparées et comment combler le fossé

par Sulette Ferreira, Transnational Family Specialist and Researcher, University of Johannesburg
Devenir grand-parent est souvent perçu comme une expérience profondément intime et concrète : tenir un nouveau-né dans ses bras, partager ses premiers sourires, assister à ses premiers pas hésitants. Cette expérience repose traditionnellement sur la présence physique et sur des visites spontanées.

Pour de nombreux grands-parents dont les enfants ont émigré, ces moments précieux ne se vivent plus avec le contact physique. Ils se déroulent désormais à travers des écrans et sont soumis aux contraintes des décalages horaires. Ils sont aussi marqués par un sentiment d'éloignement.
La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pollution, un mot qui permet aussi d’opérer un classement social
~ Monde. Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »
~ Faut-il rouvrir des mines en France et en Europe au nom de la souveraineté économique ?
~ Darfour : les enfants d’El Fasher, otages de la faim et de la guerre
~ À Gaza, la famine s’installe et la guerre s’intensifie
~ Des inondations meurtrières liées à la mousson font des ravages au Pakistan
~ Chine. Trois ans après un important rapport de l’ONU, nul n’a été amené à rendre des comptes pour les crimes contre l’humanité commis dans le Xinjiang
~ Relier les Comores à l'Asie Centrale: le geste littéraire et novateur de l'autrice comorienne Touhfat Mouhtare
~ Classe d'accueil: les élèves qui y séjournent trop longtemps font face à des choix éducatifs plus restreints
~ Algérie, Tunisie, Maroc : Comment l’opéra est passé d’un héritage colonial à un outil diplomatique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter