Darfour : les enfants d’El Fasher, otages de la faim et de la guerre

Une vingtaine de personnes entassées à même le sol dans un abri de fortune. Trois frères et sœurs se disputant quelques miettes au fond d’une assiette. Une poignée d’enfants – dont l’un porte le maillot du footballeur Kylian Mbappé – disparaissant dans un refuge creusé sous la terre. Les images qui parviennent du Darfour du Nord sont celles de la désolation.



Lire l'article complet