À Gaza, la famine s’installe et la guerre s’intensifie

Des écoles aux hôpitaux, en passant par les immeubles résidentiels et les tentes de déplacés, partout à Gaza, les frappes israéliennes s’abattent sur une population à bout de souffle. Près de deux ans après le début de la guerre, l’enclave n’est plus seulement un champ de ruines, c’est un territoire où la famine est devenue une arme.



