À Gaza, la famine s’installe et la guerre s’intensifie

Des écoles aux hôpitaux, en passant par les immeubles résidentiels et les tentes de déplacés, partout à Gaza, les frappes israéliennes s’abattent sur une population à bout de souffle. Près de deux ans après le début de la guerre, l’enclave n’est plus seulement un champ de ruines, c’est un territoire où la famine est devenue une arme.


~ Monde. Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »
~ Darfour : les enfants d’El Fasher, otages de la faim et de la guerre
~ Des inondations meurtrières liées à la mousson font des ravages au Pakistan
~ Chine. Trois ans après un important rapport de l’ONU, nul n’a été amené à rendre des comptes pour les crimes contre l’humanité commis dans le Xinjiang
~ Relier les Comores à l'Asie Centrale: le geste littéraire et novateur de l'autrice comorienne Touhfat Mouhtare
~ Classe d'accueil: les élèves qui y séjournent trop longtemps font face à des choix éducatifs plus restreints
~ Algérie, Tunisie, Maroc : Comment l’opéra est passé d’un héritage colonial à un outil diplomatique
~ À la fin, qui prendra en charge le coût des assurances ?
~ Faut-il rouvrir des mines en France et en Europe au nom de la souveraineté économique ?
~ Le « sharp power », nouvel instrument de puissance par la manipulation et la désinformation
