Monde. Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »

par Amnesty International

Amnesty International publie un nouveau rapport intitulé Breaking up with Big Tech (« Rompre avec les géants de la technologie ») qui appelle les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains. Les cinq grandes entreprises de la tech que sont Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon et Apple exercent […] The post Monde. Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet