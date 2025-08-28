Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Monde. Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »

par Amnesty International
Amnesty International publie un nouveau rapport intitulé Breaking up with Big Tech (« Rompre avec les géants de la technologie ») qui appelle les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains. Les cinq grandes entreprises de la tech que sont Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon et Apple exercent […] The post Monde. Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »  appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Darfour : les enfants d’El Fasher, otages de la faim et de la guerre
~ À Gaza, la famine s’installe et la guerre s’intensifie
~ Des inondations meurtrières liées à la mousson font des ravages au Pakistan
~ Chine. Trois ans après un important rapport de l’ONU, nul n’a été amené à rendre des comptes pour les crimes contre l’humanité commis dans le Xinjiang
~ Relier les Comores à l'Asie Centrale: le geste littéraire et novateur de l'autrice comorienne Touhfat Mouhtare
~ Classe d'accueil: les élèves qui y séjournent trop longtemps font face à des choix éducatifs plus restreints
~ Algérie, Tunisie, Maroc : Comment l’opéra est passé d’un héritage colonial à un outil diplomatique
~ À la fin, qui prendra en charge le coût des assurances ?
~ Faut-il rouvrir des mines en France et en Europe au nom de la souveraineté économique ?
~ Le « sharp power », nouvel instrument de puissance par la manipulation et la désinformation
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter