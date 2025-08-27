Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Relier les Comores à l'Asie Centrale: le geste littéraire et novateur de l'autrice comorienne Touhfat Mouhtare

par Filip Noubel
Touhfat Mouhtare est une autrice comorienne qui a vécu en Afrique et en France. Global Voices l'a interviewée pour évoquer les ponts littéraires entre son pays et l'Asie Centrale.


© Global Voices
