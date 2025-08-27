Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Vietnam : après le passage du typhon Kajiki, l’ONU apporte son aide

Des morts, des dizaines de blessés, des milliers de personnes déplacées et de gros dégâts. Le typhon Kajiki a causé des ravages dans plusieurs provinces du Vietnam.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Algérie, Tunisie, Maroc : Comment l’opéra est passé d’un héritage colonial à un outil diplomatique
~ À la fin, qui prendra en charge le coût des assurances ?
~ Faut-il rouvrir des mines en France et en Europe au nom de la souveraineté économique ?
~ Le « sharp power », nouvel instrument de puissance par la manipulation et la désinformation
~ « Où avez-vous appris l’anglais ? » : la question de Trump au président du Liberia qui illustre les stéréotypes occidentaux sur les Afriques
~ Corps humain : l’hypothèse d’un budget énergétique limité pour gérer notre santé
~ Ce que les pleurs de bébé nous disent vraiment – et pourquoi l’instinct maternel est un mythe
~ Anatomie des principaux instruments du soft power de la Russie en Afrique
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Palestine
~ Liban : le rôle et les moyens futurs de la FINUL en débat
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter