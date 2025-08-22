Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : l’ONU dénonce des tueries « à caractère ethnique » au Darfour

Les images qui parviennent du Darfour rappellent les pires heures du conflit soudanais : des corps sans vie abandonnés dans des cours ou aux abords de camps de fortune, selon toute vraisemblance victimes d’exécutions sommaires. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En RDC, les avancées diplomatiques se heurte à la réalité sanglante du terrain
~ L’ONU se rapproche d’un traité historique sur la biodiversité marine
~ L’ONU alerte sur le fléau grandissant du stress thermique au travail
~ Crise anglophone du Cameroun : la logique des armes l’emporte sur celle du dialogue
~ Famine à Gaza : « un échec pour l’humanité toute entière », selon le chef de l’ONU
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la RDC
~ Israël et territoire palestinien occupé. Les États doivent agir immédiatement pour stopper la prise militaire de la ville de Gaza par l’armée israélienne, alors que l’état de famine a été officiellement reconnu
~ Basket féminin : le Nigeria est sur une lancée victorieuse, mais comment aller plus loin ?
~ L’ONU appelle à sortir la Libye des « transitions sans fin »
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Libye
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter