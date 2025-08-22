L’ONU se rapproche d’un traité historique sur la biodiversité marine

Des délégués venus du monde entier se sont réunis cette semaine au siège des Nations unies, à New York, pour faire avancer l’entrée en vigueur tant attendue du traité sur la biodiversité en haute mer. À l’ordre du jour : règles de procédure, financement, mécanisme de partage des informations, ou encore choix du futur secrétariat.



