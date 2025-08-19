Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’ONU alerte le Conseil de sécurité sur la hausse des violences sexuelles en période de conflit

La crise des violences sexuelles liées aux conflits s’aggrave. C’est l’avertissement lancé par une haute responsable de l’ONU aux membres du Conseil de sécurité lors d’un débat, mardi, sur cette question.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
