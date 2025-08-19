Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le changement climatique pousse les poissons-lanternes de l’océan Austral dans un cul-de-sac

par Cam Ly Rintz, Doctorante en écologie marine et sociologie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Boris Leroy, Maître de conférences en écologie et biogéographie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Le changement climatique pourrait avoir des conséquences dramatiques, en poussant certaines espèces de poissons-lanternes vers un véritable cul-de-sac formé par l’Antarctique.La Conversation


© La Conversation
