Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : après le sommet Trump-Poutine, les frappes russes tuent encore

Deux jours après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, de nouvelles frappes de drones russes ont tué au moins quatorze personnes en Ukraine, dont trois enfants. Le Secrétaire général de l’ONU réitère son appel à une paix « juste, globale et durable ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan du Sud
~ Somalie : des centaines centres de santé et de nutrition fermés en raison de la suspension de l'aide américaine
~ Haïti : « Demain, il sera trop tard »
~ Soudan du Sud : entre guerre rampante et famine, un accord de paix en lambeaux
~ « C'est l'enfer sur Terre » : en Haïti, gangs et groupes d'autodéfense prolifèrent et le désespoir règne
~ Malgré les critiques, on utilise encore le terme « anomalies » dans le contexte éducatif
~ Les cigales, des insectes faussement familiers
~ États-Unis : Recours excessif à la force contre des manifestants à Los Angeles
~ Rayons X et ondes radio dévoilent un objet astronomique qui n’avait jamais encore été observé
~ Spirus Gay, l’acrobate anarchiste qui a fait de sa vie et de son corps une œuvre politique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter