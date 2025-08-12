Les hôpitaux de Gaza sont saturés face à une vague ininterrompue de blessés

Alors que des milliers de personnes continuent, au péril de leur vie, de se rassembler près de centres de distribution d’aide humanitaire, ou scrutent le ciel en quête de vivres lors des opérations de largages aériens, les quelques hôpitaux encore opérationnels dans l’enclave palestinienne sont au bord de l’asphyxie face à une vague ininterrompue de blessés, a alerté mardi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Lire l'article complet