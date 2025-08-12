Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Vers la fin des puissances hégémoniques ? Comprendre les théories de la domination globale

par Andrew Latham, Professor of Political Science, Macalester College
Depuis Trump, beaucoup annoncent la fin de l’hégémonie des États-Unis. Mais qui pourrait la remplacer ? Et que signifie vraiment ce terme en relations internationales ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
