Procès Meta : le démantèlement des entreprises pourrait-il devenir une « nouvelle » sanction dissuasive ?
par Djamdji Chloé, Doctorante en droit privé spécialisée en droit de la concurrence et droit du numérique, Université Côte d’Azur
Patrice Reis, Professeur des Universités de Droit privé et sciences criminelles, Université Côte d’Azur
De la cession d’actifs à la scission d’entreprises, il y a un grand pas. La justice états-unienne le franchira-t-elle dans le contentieux avec Meta ?
© La Conversation
- mardi 12 août 2025