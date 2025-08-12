Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mégafeux : Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère ?

par Pierre Cilluffo Grimaldi, Maître de conférences, Sorbonne Université
Chaque été arrive désormais avec de nouvelles images de milliers d’hectares qui partent en fumée. Si ces mégafeux menacent la vie humaine et les écosystèmes, ils bouleversent aussi nos imaginaires.La Conversation


© La Conversation
